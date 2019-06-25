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В Киевской области утонул священник с маленькой дочкой

25 июня, 13:24

Девочке было всего четыре года

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Белоцерковском районе Киевской области произошло смертельное происшествие. В селе Щербаки при странных обстоятельствах погиб 58-летний священнослужитель и его четырехлетняя дочь. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, они утонули в затопленном карьере.

"Правоохранители установили, что священник с женой и двумя детьми приехали на машине к карьеру, чтобы забрать старшего сына домой – парень отдыхал там с друзьями. Пока все собрали вещи, мужчина взял младшую дочь, пошел прогуляться и не вернулся", – рассказали в полиции.

Старший сын отправился на поиски и увидел отца и сестру в воде. Он начал звать на помощь. Отдыхавшие неподалеку люди вызвали скорую помощь и из воды вытащили мужчину с девочкой, но они уже были без признаков жизни.

"На место происшествия работала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Правоохранители устанавливают причины смерти и ищут возможных очевидцев происшествия", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Напомним, недавно в реке Тетерев возле села Блидча утонула женщина с пятилетним сыном.


Также новости "Сегодня" писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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Тег карьер, киевская область, ГСЧС

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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