В Киевской области на трассе 19-летний боксер набросился на копов

На трассе Киев – Одесса под Белой Церковью 19-летний парень в ночь на 7 августа набросился на копов.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"Работники криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции на трассе Киев – Одесса, вблизи остановки села Шкаровка, заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого были подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, внезапно изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника", – говорится в сообщении.
Нападавшим оказался местный житель, воспитанник профессионального бойцовского клуба. Его задержали.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Буче две нетрезвые женщины напали на копов, их отправили в изолятор временного содержания и объявили подозрение.
А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.
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