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В Киевской области на трассе 19-летний боксер набросился на копов

7 августа, 15:12

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло в ночь на 7 августа на трассе Киев - Одесса

На трассе Киев – Одесса под Белой Церковью 19-летний парень в ночь на 7 августа набросился на копов.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Работники криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции на трассе Киев – Одесса, вблизи остановки села Шкаровка, заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого были подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, внезапно изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Нападавшим оказался местный житель, воспитанник профессионального бойцовского клуба. Его задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Буче две нетрезвые женщины напали на копов, их отправили в изолятор временного содержания и объявили подозрение.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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киевская область Киев - Одесса нападение на копа

Источник: Сегодня

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