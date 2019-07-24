Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области "накрыли" базу мощного транснационального наркосиндиката

24 июля, 15:21

В Макаровском районе обнаружили нарколабораторию

Фото: Юрий Луценко
Фото: Юрий Луценко.

В Макаровском районе Киевской области правоохранители "накрыли" нарколабораторию транснациональной преступной организации, участники которой на территории Украины и стран бывшего СНГ продавали за криптовалюту наркотики. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В марте "К" СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тыс доз. В результате НСРД по этой банде сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области", – написал он.

Фото: Юрий Луценко
Фото: Юрий Луценко

Фото: Юрий Луценко
Фото: Юрий Луценко

Напомним, что преступная группировка действовала в Украине с 2014 года. В ее состав входили как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности Российской Федерации. Схема распространения наркотиков заключалась в том, что на веб-ресурсах в интернете преступники размещали данные чат-бота мессенджера Telegram, через который и велась продажа психотропов.

Деньги от продажи наркотиков выводили на криптовалютные счета и в кошельки различных электронных платежных систем, откуда их переводили в наличку через специальные электронные обменные пункты. После этого дельцы занимались легализацией этих денег, организовывая в Украине предпринимательскую деятельность ряда компаний, руководителями и учредителями которых были их доверенные лица. Сферами их интересов становились строительство, торговля продуктами питания, рестораны и т.д.

В марте правоохранители изъяли несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства. Были задержаны около 20 участников преступной организации. В СБУ тогда уточняли, что общая численность преступной организации составляла около 1000 человек. При этом отмечалось, что эта организация была известна как ответвление российского наркосиндиката "Химпром".

Тем временем, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег задержание, нарколаборатория, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области "накрыли" базу мощного транснационального наркосиндиката". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области полицейские "накрыли" нарколабораторию

12 июля, 13:13

Мужчина занимался изготовлением наркотиков у себя дома

В Европе нашли крупнейшую партию метамфетамина в истории

26 июня, 17:10

Совокупная стоимость наркотика оценивается в сотни миллионов евро

В Сумах копы "накрыли" нарколабораторию

25 июня, 12:18

Амфетамин изготавливали в одной из квартир города

В Днепропетровской области разоблачили гаражную нарколабораторию

21 июня, 13:14

Мужчина производил и продавал наркотики в Вольногорске

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно

Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

В Украине появятся монеты в 5 и 10 гривень: названы сроки

Рассекречены параметры одного из самих тонких смартфонов

Пролетевший мимо Земли двойной астероид засняли астрономы

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча ископаемых

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь