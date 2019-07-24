В Киевской области "накрыли" базу мощного транснационального наркосиндиката

В Макаровском районе обнаружили нарколабораторию

Фото: Юрий Луценко.

В Макаровском районе Киевской области правоохранители "накрыли" нарколабораторию транснациональной преступной организации, участники которой на территории Украины и стран бывшего СНГ продавали за криптовалюту наркотики. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В марте "К" СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тыс доз. В результате НСРД по этой банде сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области", – написал он.

Фото: Юрий Луценко

Фото: Юрий Луценко

Напомним, что преступная группировка действовала в Украине с 2014 года. В ее состав входили как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности Российской Федерации. Схема распространения наркотиков заключалась в том, что на веб-ресурсах в интернете преступники размещали данные чат-бота мессенджера Telegram, через который и велась продажа психотропов.

Деньги от продажи наркотиков выводили на криптовалютные счета и в кошельки различных электронных платежных систем, откуда их переводили в наличку через специальные электронные обменные пункты. После этого дельцы занимались легализацией этих денег, организовывая в Украине предпринимательскую деятельность ряда компаний, руководителями и учредителями которых были их доверенные лица. Сферами их интересов становились строительство, торговля продуктами питания, рестораны и т.д.

В марте правоохранители изъяли несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства. Были задержаны около 20 участников преступной организации. В СБУ тогда уточняли, что общая численность преступной организации составляла около 1000 человек. При этом отмечалось, что эта организация была известна как ответвление российского наркосиндиката "Химпром".

Тем временем, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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