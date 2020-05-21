В Киевской области "накрыли" цех по производству поддельного алкоголя

В Киевской области фискалы обнаружили цех по производству поддельного алкоголя, который потом распространяли в Сети под видом ликероводочных изделий от известных марок. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
В помещении, где изготавливали алкоголь, изъяты партия фальсификата объемом более 3000 литров, расфасованного в упаковки типа "bag-in-box", 800 литров сырья (спирта) в пластиковых бочках, а также оборудование, предназначенное для массового производства такой продукции.
В ГФС сообщили, что сейчас устанавливают источник поступления сырья для изготовления фальсификата и круг лиц, причастных к производству такого алкоголя.
Деятельность подпольного цеха прекращена.
Ранее в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.
Также мы сообщали о том, как в Днепропетровской области ликвидировали мощное производство контрафактных сигарет – было изъято более 150 тонн сырья и сигарет на сумму в 200 миллионов гривен.
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