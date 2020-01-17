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Контрафакт на 200 миллионов гривен: полтавчане разоблачили подпольного производителя

17 января, 18:59

Нелегальные сигареты производили в Днепропетровской области

Фото: прокуратура Полтавской области

Фото: прокуратура Полтавской области

В Днепропетровской области разоблачили крупное производство табачных изделий – было изъято более 150 тысяч килограммов сырья и сигареты на сумму в более чем 200 миллионов гривен.

Как сообщили в прокуратуре Полтавской области, по версии следствия, злоумышленники организовали подпольное производство без акцизных марок на фабричном оборудовании, с использованием сырья низкого качества.

Товар продавался с помощью дилеров по всей Украине, а также готовился выход на "международный уровень" – экспорт контрафакта за границу.

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Было открыто уголовное производство по статьям "Еезаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров" и "Приобретение, хранение и сбыт поддельных марок акцизного сбора".

Напомним, ранее в Запорожской области пограничники и полицейские Бердянска обнаружили почти тонну контрафактного алкоголя.

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Фото: Евгений Котенко/Facebook

А во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя. Контрафакт из нелегального сырья сомнительного качества производили на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды.

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сигареты подделка производство контрафакт Полтавская область Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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