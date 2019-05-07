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В Киевской области "накрыли" наркотрафик из оккупированного Донецка

7 мая, 12:44

Организатором "бизнеса" оказалась 25-летняя киевлянка

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области.

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась поставкой и распространением наркотиков, которые переправлялись из оккупированного Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Канал незаконной поставки метадона из Донецка на территорию Киева и области был налажен с августа прошлого года. В банду входили шесть участников, которые четко распределили между собой роли. Организатором оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района. Девушка контролировала снабжение и сбыт наркотического средства, поступления денежных средств. Во время обыска в ее доме копы нашли метадон, деньги, банковские карты и телефоны, с помощью которых связывались с покупателями и членами группировки.

Оптовым сбытчиком был 41-летний киевлянин. У него дома изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также 22 тысячи гривен. Кроме того, там был найдет пистолет и граната "РГО".

Сбытом наркотиков методом закладок занимались двое жителей Киева – 35-летний мужчина и 41-летняя женщина. В их домах копы нашли расфасованный метадон, лекарственные таблетки "Сонат", таблетки "Димедрол".

Всего полицейские нашли 500 грамм метадона, 400 таблеток "Димедрол", 140 таблеток сильнодействующих лекарственных средств "Сонат". Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составила около миллиона гривен.

Всех участников преступной группировки задержали. Кроме того, на данный момент в отношении еще двух фигурантов-поставщиков, 54-летней женщины и 28-летнего мужчину, жителей Донецка решается вопрос об объявлении их в розыск и задержание.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины

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Тег Донецк, наркотики, банда, наркотрафик, канал, разоблачение, киевская область

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