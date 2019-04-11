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Распространяли "товар" в 13 областях: в Сумах задержали банду наркодилеров

Сегодня, 10:38

В ходе масштабной спецоперации правоохранители провели почти 170 обысков

Распространяли "товар" в 13 областях: в Сумах задержали банду наркодилеров Другие регионы В ходе масштабной спецоперации правоохранители провели почти 170 обысков

В Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МВС.

Как выяснилось, группировка имела устойчивую иерархическую структуру и включала в себя лидера, главных и "рядовых" участников. В криминальном бизнесе участвовали более 80 человек, большинство из которых – уроженцы Одесской, Николаевской и Черниговской области. Организатором банды оказался 27-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками уроженец Одесской области, житель Киева. А его "правая рука", 23-летний земляк, который на данный момент тоже живет в столице, к "бизнесу" привлек всю свою семью.

Преступники сплотили вокруг себя людей, которые распространяли "товар" на территории Сумской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областей Украины.

Финансовым контролем, легализацией доходов и интернет занимались сожительницы лидера и его заместителя. Одна из них зарегистрирована, как физическое лицо-предприниматель в Одессе и является владелицей нескольких объектов недвижимости в столице.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот уголовного товара составлял 10 миллионов гривен. Банда изготавливала, хранила и сбывала марихуану, кокаин, амфетамин, метамфетамин, ЛСД, "грибы" и другие запрещенные вещества в крупных размерах. Выращивали коноплю и изготавливали наркотики и психотропы в теплицах и нарколабораториях на территории Одесской, Кировоградской, Николаевской и Ровенской областей.

В ходе масштабной операции правоохранители провели почти 170 обысков в столице, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Изъято более тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 кг амфетамина, 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли. Также изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.

"Главным следственным управлением НПУ злоумышленникам уже объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.

А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег наркотики, банда, задержание, сумы, спецоперация, сбыт наркотиков

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