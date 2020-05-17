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Житель Киевской области превратил свой гараж в нарколабораторию (фото)

17 мая, 14:44

Татьяна Очеретяна

Злоумышленников задержала полиция

В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство амфетамина в Таращанском районе, которое организовал местный житель в гаражном помещении. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

"Во время санкционированного обыска следователи полиции обнаружили и изъяли расфасованные и готовые к продаже наркотические средства, предметы для их изготовления, весы, пустые пластиковые и стеклянные бутылки с прозрачным веществом", – написали на сайте.

Все изъятое направили на экспертизу, после этого будет дана правовая квалификация.

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Также правоохранители задержали двух причастных лиц и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались двое граждан, 26 и 36 лет.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее служба безопасности Украины ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии – профессором одного из столичных университетов.

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Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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