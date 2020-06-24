В Киевской области нашли 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома

На автодороге Киев – Чоп полицейские Макаровского района нашли 11-летнего мальчика на велосипеде, который был без взрослых. Как выяснилось, школьник живет в столице, но решил без ведома матери отправиться в гости к бабушке в Житомирскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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"Правоохранители остановили ребенка, чтобы убедиться, что он не нуждается в помощи. 11-летний мальчик рассказал, что проживает вместе с мамой в столице и без ее ведома решил съездить в Житомирскую, в гости к бабушке. Инспекторы ювенальной превенции позвонили матери искателя приключений. Она понятия не имела, что ее сын находится в Макаровском районе Киевской области, женщина была уверена, что ее ребенок играет во дворе", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Беглеца доставили в отделение полиции, откуда его забрала мать. К счастью, с ребенком за время "путешествия" ни случилось никакой беды.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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