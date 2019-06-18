В Киевской области нашли 11-летнюю девочку, которую двое суток искали винницкие копы
Ребенок отправился в Киев на поиски старшего брата
В пгт. Макаров Киевской области полицейские нашли пропавшую 11-летнюю жительницу города Калиновка в Винницкой области Ангелину Макарову, которую двое суток разыскивали винницкие правоохранители, а также копы из соседних регионов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Так, 16 июня в 15:00 60-летняя жительница Калиновки сообщила в полицию о том, что около полудня ушла из дома и не вернулась ее 11-летняя дочь.
"На поиски ребенка задействовали все оперативные и розыскные мероприятия. Благодаря камерам видеонаблюдений полицейские установили, что около 13:00 девочка находилась на центральном автовокзале в Виннице", – говорится в сообщении.
Сообщения об исчезновении были размещены на разных информационных площадках и именно из соцсетей полицейские узнали, что ребенок может находиться в местах временного убежища для взрослых и детей при храмах. С этой целью полицейские территориальных подразделений проверили все такие храмы в области. При этом 17 июня девочка была найдена в Киевской области.
"Около 20:30 в столичную полицию позвонил мужчина и сообщил, что в пгт. Макаров без присмотра взрослых находится малолетняя девочка. Она обратилась к нему с вопросом, как на такси доехать до Калиновки. Это насторожило мужчину и он позвонил в полицию", - уточнили в МВД.
Позднее выяснилось, что это именно та девочка, которую разыскивают по всей Винницкой области.
По словам девочки, она узнала, что в столице у нее есть старший брат, он с семьей не общается и она решила его разыскать. Она взяла из дома около 2двух тысяч гривен и отправилась автобусом в столицу. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева. Поняв, что дальше не знает, что ей делать – спросила случайного прохожего, как ей вернуться домой в Калиновку.
Сейчас ребенок находится в Винницкой городской клинической больнице "Центр матери и ребенка", где ей оказывается психологическая помощь, а с матерью работают работники социальных служб.
Напомним, в Дарницком районе Киева на этой неделе также обнаружили потерянного двухлетнего мальчика. Ребенок сам ушел из магазина, пока его мать стояла в очереди.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.
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