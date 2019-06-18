Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области нашли 11-летнюю девочку, которую двое суток искали винницкие копы

18 июня, 13:28

Ребенок отправился в Киев на поиски старшего брата

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua.

В пгт. Макаров Киевской области полицейские нашли пропавшую 11-летнюю жительницу города Калиновка в Винницкой области Ангелину Макарову, которую двое суток разыскивали винницкие правоохранители, а также копы из соседних регионов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, 16 июня в 15:00 60-летняя жительница Калиновки сообщила в полицию о том, что около полудня ушла из дома и не вернулась ее 11-летняя дочь.

"На поиски ребенка задействовали все оперативные и розыскные мероприятия. Благодаря камерам видеонаблюдений полицейские установили, что около 13:00 девочка находилась на центральном автовокзале в Виннице", – говорится в сообщении.

Сообщения об исчезновении были размещены на разных информационных площадках и именно из соцсетей полицейские узнали, что ребенок может находиться в местах временного убежища для взрослых и детей при храмах. С этой целью полицейские территориальных подразделений проверили все такие храмы в области. При этом 17 июня девочка была найдена в Киевской области. 

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

"Около 20:30 в столичную полицию позвонил мужчина и сообщил, что в пгт. Макаров без присмотра взрослых находится малолетняя девочка. Она обратилась к нему с вопросом, как на такси доехать до Калиновки. Это насторожило мужчину и он позвонил в полицию", - уточнили в МВД.

Позднее выяснилось, что это именно та девочка, которую разыскивают по всей Винницкой области.

По словам девочки, она узнала, что в столице у нее есть старший брат, он с семьей не общается и она решила его разыскать. Она взяла из дома около 2двух тысяч гривен и отправилась автобусом в столицу. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева. Поняв, что дальше не знает, что ей делать – спросила случайного прохожего, как ей вернуться домой в Калиновку.

Сейчас ребенок находится в Винницкой городской клинической больнице "Центр матери и ребенка", где ей оказывается психологическая помощь, а с матерью работают работники социальных служб.

Напомним, в Дарницком районе Киева на этой неделе также обнаружили потерянного двухлетнего мальчика. Ребенок сам ушел из магазина, пока его мать стояла в очереди.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, исчезновение, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области нашли 11-летнюю девочку, которую двое суток искали винницкие копы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве шестилетняя девочка играла во дворе и пропала

12 июня, 12:24

Ребенка помогли разыскать столичные копы

Ушел в школу и не вернулся: в Одессе два дня ищут 12-летнего мальчика

12 апреля, 15:07

Мальчик был одет в черную ветровку с капюшоном и бежевую шапку

Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика с психическими расстройствами

2 апреля, 14:27

Ранее подросток уже уходил из дома и пытался пешком дойти до Одессы

Исчезновение 17-летней Дианы Хриненко: найден человеческий скелет и вещи девушки

27 марта, 14:58

Девушка пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась

От чего спасет хурма

Как определить, натуральный мед или нет?

Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?

Рассказ о родах: «На УЗИ меня ожидал неприятный сюрприз»

Киевляне меняют городские квартиры на загородные коттеджи

Участник шоу "Голос" был найден мертвым у себя в ванной

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь