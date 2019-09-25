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В Киевской области нашли фуры, похищенные в Словакии

25 сентября, 16:44

Автомобили были похищены на территории соседнего государства и разыскивались на международном уровне

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полицейские Киевской области разыскала фуры, которые были похищены в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"Правоохранители области совместно со службой международного полицейского сотрудничества приняли меры для установления местонахождения двух транспортных средств. Автомобили были похищены в Словакии и разыскивались на международном уровне. Полиция региона оперативно отреагировала на запросы иностранных коллег", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Сейчас продолжаются следственные действия, выясняются обстоятельства пересечения украинской границы фурами.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали банду из двух человек, которую подозревают в похищении чужих машин на всей территории Украины. Подозреваемых поймали после угона авто в Чернигове.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

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Словакия киевская область фуры

Источник: Сегодня

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