В Киевской области нашли потерявшуюся трехлетнюю девочку

В Белой Церкви полицейские вернули родителям потерявшуюся трехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники ювенальной и патрульной полиции. Маленькая девочка объяснила правоохранителям, где она проживает. В то время, когда полицейские подошли к дому, навстречу выбежала взволнованная мать. Как выяснилось, женщина оставила дочь на отца, пока была на работе. Однако мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками, не смог должным образом выполнять свои родительские обязанности", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности. Согласно ч.1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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