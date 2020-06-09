В Киевской области нашли потерявшуюся трехлетнюю девочку

В Белой Церкви полицейские вернули родителям потерявшуюся трехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники ювенальной и патрульной полиции. Маленькая девочка объяснила правоохранителям, где она проживает. В то время, когда полицейские подошли к дому, навстречу выбежала взволнованная мать. Как выяснилось, женщина оставила дочь на отца, пока была на работе. Однако мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками, не смог должным образом выполнять свои родительские обязанности", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности. Согласно ч.1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.
Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:
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