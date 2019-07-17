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В Киевской области нашли пропавшего пожилого мужчину

17 июля, 15:16

Мужчина уже пять лет болеет болезнью Альцгеймера

Фото: Нацполиция

В Киевской области нашли тяжело больного мужчину, который 13 июня ушел из дома в селе Малые Прицки и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Местный житель ушел из собственного двора в неизвестном направлении и не вернулся. Как выяснилось в ходе следственных действий, пенсионер уже около пяти лет поражен болезнью Альцгеймера. В связи с этим не узнает своих близких родственников, практически не говорит, не ориентируется в пространстве и неоднократно убегал из дома неизвестно куда", – говорится в сообщении.

Полицейские привлекли к поиску мужчины около полусотни человек, которые прочесали леса, поля и кустарники близ села.

"Нашли местного жителя на следующий день утром на расстоянии около трех километров от собственного дома. Сначала в направлении соседнего села Пии обнаружили его вещи. Поняв маршрут движения, продолжили поиск в этом направлении. Нашли пожилого мужчину в двух километрах, в кустарниках. К счастью он был невредим, без каких-либо телесных повреждений, но истощенный, в медицинской помощи не нуждался", – уточнили в полиции.

Родственники забрали мужчину домой.

Напомним, в Дарницком районе Киева на этой неделе также обнаружили потерянного двухлетнего мальчика. Ребенок сам ушел из магазина, пока его мать стояла в очереди.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.


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Тег розыск, пропал, киевская область

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Сегодня

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