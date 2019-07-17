В Киевской области нашли пропавшего пожилого мужчину
Мужчина уже пять лет болеет болезнью Альцгеймера
В Киевской области нашли тяжело больного мужчину, который 13 июня ушел из дома в селе Малые Прицки и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Местный житель ушел из собственного двора в неизвестном направлении и не вернулся. Как выяснилось в ходе следственных действий, пенсионер уже около пяти лет поражен болезнью Альцгеймера. В связи с этим не узнает своих близких родственников, практически не говорит, не ориентируется в пространстве и неоднократно убегал из дома неизвестно куда", – говорится в сообщении.
Полицейские привлекли к поиску мужчины около полусотни человек, которые прочесали леса, поля и кустарники близ села.
"Нашли местного жителя на следующий день утром на расстоянии около трех километров от собственного дома. Сначала в направлении соседнего села Пии обнаружили его вещи. Поняв маршрут движения, продолжили поиск в этом направлении. Нашли пожилого мужчину в двух километрах, в кустарниках. К счастью он был невредим, без каких-либо телесных повреждений, но истощенный, в медицинской помощи не нуждался", – уточнили в полиции.
Родственники забрали мужчину домой.
Напомним, в Дарницком районе Киева на этой неделе также обнаружили потерянного двухлетнего мальчика. Ребенок сам ушел из магазина, пока его мать стояла в очереди.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.
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