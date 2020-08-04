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В Киевской области обрушился жилой дом: из-под завалов достали пенсионера и подростка

4 августа, 10:51

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло в селе Трилесы Фастовского района

В селе Трилесы Киевской области обрушился жилой дом, из-под завалов спасли пожилого мужчину и 15-летнего подростка.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

ЧП произошло вечером 3 августа. К спасателям обратились жители села, сообщив, что под завалами находятся их соседи.

"По прибытию установлено, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м. В ходе аварийно-спасательных работ спасены из-под завалов мужчина пожилого возраста и мальчик 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

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Причины инцидента пока что не сообщаются.

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Ранее сообщалось, что в селе Садовое Барышевского района в Киевской области произошло ЧП. В многоквартирном двухэтажном жилом доме обрушилась часть крыши. В результате обвала были заблокированы проходы к двум квартирам. По данным ГСЧС, в них на момент обвала никого не было.

Также напомним, что в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица в любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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обрушение киевская область жилой дом

Источник: Сегодня

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