Жизнь над пропастью: в Ивано-Франковской области люди страдают от оползней

Сегодня, 20:25

Целая улица может в любой момент оказаться под землей


В городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома – пустоты.

Напуганные люди неоднократно обращались к местным властям, чтобы перекрыть улицу. Но там уверяют, что это бесполезно, ибо в такой же опасности и другие районы города. Единственный выход – строительство объездной дороги. Стоимость проекта 54 миллиона гривен, но денег на это пока нет. Чтобы получить средства из госбюджета, областные чиновники должны направить запрос в Киев, но пока они не спешат. К концу года, мол, есть более важные нужды.

А в Ивано-Франковской области из-за ливней, прошедших накануне, вода залила дороги и подтопила жилые дома.

Не так давно во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.
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