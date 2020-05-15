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В Киевской области окуривали поля: трассу на Житомир затянуло дымом, произошло 8 ДТП (видео)

15 мая, 11:53

Александр Марущак

В двух авариях пострадали люди

Киевляне обсуждают в социальных сетях ситуацию с аномальной дымкой на Житомирской трассе в Киевской области сегодня утром, 15 мая.

Водителям пришлось останавливаться на проезжей части из-за минимальной видимости. Некоторые пользователи социальных сетей сообщают, что часть трассы заволокло дымом от пожара. Ехать по дороге пришлось с минимальной скоростью, а то и вовсе останавливаться.

Впрочем, как заверили сайт "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киевской области, пожаров вдоль Житомирской трассы сегодня утром не было.

"Дорогу, скорее всего, заволокло сильным туманом. После двух дней, когда прошли крупные ливни, образовалась большая влажность, а из-за нее и сильный туман, который накрыл Житомирскую трассу на 65 километре. Сообщений о пожарах на этой территории к нам не поступало и вызов на тушения огня не было", – пояснила сайту "Сегодня" Виктория Рубан, спикер ГУ ГСЧС в Киевской области.

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В социальных сетях сообщают, что из-за сильного тумана на Житомирской трассе произошло много ДТП.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" подтвердили информацию о ДТП на Житомирской трассе.

"ДТП произошли не из-за пожаров или тумана. На этом отрезке Житомирской трассы представители агропредприятия окуривали свои поля каким-то средством. Из-за это произошло такое задымление вдоль трассы, а именно в Макаровском районе Киевской области. Всего там произошло 8 ДТП. Из них два дорожно-транспортных происшествия с потерпевшими. В одном из ДТП травмы получили трое человек, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. В еще одном ДТП – травмы получил один человек", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Видео: KIEVMAP

Напомним, что ранее в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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ДТП смог киевская область Житомирская трасса

Источник: Сегодня

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