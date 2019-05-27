В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

Фото: Pixabay

На железнодорожной станции "Бобрик" в Броварском районе под колесами электропоезда погиб житель Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, в районе 1:45.

"Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под колеса поезда сообщением "Киев-Харьков". От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua/

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, медики. Полицейские уточнили личность погибшего, им оказался 48-летний житель села Александровка.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

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