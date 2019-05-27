В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте
На железнодорожной станции "Бобрик" в Броварском районе под колесами электропоезда погиб житель Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
Трагедия произошла в ночь на понедельник, в районе 1:45.
"Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под колеса поезда сообщением "Киев-Харьков". От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, медики. Полицейские уточнили личность погибшего, им оказался 48-летний житель села Александровка.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.
Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области тепловоз переехал мужчину, который пас скот
От полученных травм он скончался на месте
Неудачное селфи: во Львовской области подросток упал с поезда
15-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию