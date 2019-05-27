Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

27 мая, 12:33

Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

Фото: Pixabay

На железнодорожной станции "Бобрик" в Броварском районе под колесами электропоезда погиб житель Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, в районе 1:45.

"Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под колеса поезда сообщением "Киев-Харьков". От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua/
Фото: kv.npu.gov.ua/

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, медики. Полицейские уточнили личность погибшего, им оказался 48-летний житель села Александровка.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег поезд, гибель, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области тепловоз переехал мужчину, который пас скот

22 мая, 15:53

От полученных травм он скончался на месте

В Полтавской области под колеса поезда попал мужчина

20 мая, 14:35

Погибший попал под поезд Киев – Константиновка

Неудачное селфи: во Львовской области подросток упал с поезда

18 мая, 14:06

15-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию

Поезд "Одесса-Киев" задавил пенсионерку

17 мая, 16:52

От полученных травм женщина скончалась на месте

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Как и когда сажать картофель в 2019 году

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Новый официальный праздник ждет украинцев в июне

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Куркума спасет больные суставы

Как желатин спасает наши суставы

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Как бег влияет на мужские гормоны?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь