Поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде

Трагедия произошла в Коростене

Фото: Pixabay

В городе Коростень поезд смертельно травмировал 15-летнего велосипедиста. Об этом сообщает управление Нацполиции в Житомирской области во вторник, 30 апреля. Инцидент произошел накануне вечером.

"Предварительно установлено, что пассажирский поезд сообщением Львов-Бахмут, который двигался из города Житомира в город Коростень, смертельно травмировал велосипедиста, 15-летнего жителя села Белошицы, который в это время ехал во встречном направлении по железнодорожному мосту", – говорится в сообщении.

От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

Тем временем, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте.

Ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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