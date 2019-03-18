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В Киевской области патрульные со стрельбой задержали пьяного водителя

Сегодня, 14:15

Водителя Opel Omega остановили за нарушение ПДД, а мужчина начал себя вызывающе вести

Фото: Нацполиция
В Киевской области патрульные со стрельбой задержали пьяного водителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f87/e36/5c8f87e364a7a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f87/e36/5c8f87e364a7a.jpeg Происшествия Водителя Opel Omega остановили за нарушение ПДД, а мужчина начал себя вызывающе вести

В пгт. Иванков Киевской области полицейский применил табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

По данным правоохранителей, в ночное время группа реагирования патрульной полиции за нарушение ПДД остановила водителя автомобиля Opel Omega. Водителем оказался 33-летний житель Житомирской области. Он вел себя вызывающе, и наряд полиции был вынужден вызвать подмогу.

Подойдя к машине, полицейский представился, сообщил причину остановки и попросил водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако водитель отказался предъявлять какие-либо документы и вместе с пассажиром начал себя вызывающе вести.

Когда к полицейским прибыла помощь, водитель Opel внезапно начал движение задним ходом и въехал в служебное авто. Затем пытался сбежать с места происшествия, едва не совершив наезд на работников полиции и свидетелей правонарушения.

Осознавая угрозу жизни и здоровью людей, полицейский совершил два предупредительных выстрела. Это правонарушителя не остановило и он, убегая от милиции, совершил ДТП. В результате аварии автомобиль получил механические повреждения и не смог двигаться дальше. Водитель со своим пассажиром пытались пешком убежать в лес, но были задержаны сотрудниками полиции.

Установлено, что содержание алкоголя в крови 33-летнего водителя-беглеца составлял 0,6 промилле. В отношении мужчины, который управлял транспортным средством без водительского удостоверения, составлено три административных протокола по статьям 124, 126, 130 Кодекса Украины об административном правонарушении. Админматериалы направлены будут в суд для принятия решения.

Также полицейские установили, что в конце 2018 года в отношении жителя Житомирской области работники полиции составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. По факту сопротивления работнику правоохранительного органа отрыто уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Запорожья пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

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Тег стрельба, киевская область, пьяный водитель, Иванков

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