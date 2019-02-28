В Запорожье пьяный водитель пытался сбежать от патрульных и попал в ДТП
Пьяный водитель не смог сбежать от копов, врезавшись в забор
В Заводском районе Запорожья пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.
Как сообщили в патрульной полиции области, инцидент произошел около четырех часов ночи 27 февраля, когда копы заметили автомобиль Opel на перекрестке улиц Вроцлавской и Алмазной, который нарушал правила дорожного движения.
Остановив машину, патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, а нарушитель попытался сбежать от полиции, но попал в ДТП на улице Фильтровой.
Автомобиль врезался в металлический забор и застрял. Во время аварии обошлось без пострадавших, а водитель от госпитализации отказался.
На него были составлены протоколы за пьяное вождение, невыполнение требование об остановке авто, а также за совершение ДТП.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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