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В Запорожье пьяный водитель пытался сбежать от патрульных и попал в ДТП

Сегодня, 04:26

Пьяный водитель не смог сбежать от копов, врезавшись в забор

В Запорожье попытка водителя сбежать от полиции закончилась ДТП
В Запорожье попытка водителя сбежать от полиции закончилась ДТП. Фото: Нацполиция
В Запорожье пьяный водитель пытался сбежать от патрульных и попал в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6de/d24/5c76ded24e666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6de/d24/5c76ded24e666.jpg Запорожье Пьяный водитель не смог сбежать от копов, врезавшись в забор

В Заводском районе Запорожья пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Как сообщили в патрульной полиции области, инцидент произошел около четырех часов ночи 27 февраля, когда копы заметили автомобиль Opel на перекрестке улиц Вроцлавской и Алмазной, который нарушал правила дорожного движения.

Остановив машину, патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, а нарушитель попытался сбежать от полиции, но попал в ДТП на улице Фильтровой.

Автомобиль врезался в металлический забор и застрял. Во время аварии обошлось без пострадавших, а водитель от госпитализации отказался.

На него были составлены протоколы за пьяное вождение, невыполнение требование об остановке авто, а также за совершение ДТП.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, погоня, пьяный водитель

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