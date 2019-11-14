В Киевской области поезд столкнулся с легковушкой: пострадали два человека

По предварительным данным полиции, женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Тетиеве Киевской области, поезд столкнулся с легковушкой, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"Локомотив сообщением Козятин – Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с автомобилем 35-летней жительницы Фастова. Предварительно, женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

Потерпевшая жива, но получила серьезные повреждения. Водитель с политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой доставлен в реанимацию.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Задержки движения поездов не произошло. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Запорожье водитель маршрутки №54 проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, рискнув жизнями пассажиров.

Стоит напомнить, что ранее в Сумской области произошло столкновения маршрутного автобуса и поезда. Тогда погибли 12 человек, еще шестеро пострадали. За рулем находился 28-летний водитель, который проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути.

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