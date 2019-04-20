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В Киевской области полиция расследует подкуп избирателей

Сегодня, 12:01

Видео с нарушением опубликовали в СМИ

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня

Полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП столицы.

Видеосюжет о неправомерных действиях во время предвыборной агитации показали в одной из телепрограмм страны. С соответствующим заявлением представители масс-медиа обратились в полицию. Для выяснения факта подкупа работники Васильковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители сообщили: "Всего с начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 466 сообщений. Составлено 29 административных протоколов. Также продолжается досудебное расследование по шести уголовным производствам, открытых по факту нарушения избирательного права".

Также в Васильковском районе полиция открылауголовное производство по факту подкупа избирателейза деньги государственного бюджета. Подозрение объявили голове Василькова.

Ранее мы писали о том, что число мелких нарушений и серьезных преступлений вокруг первого тура выборов президента превысило 3,5 тыс. По статистике МВД, чаще всего граждане фотографировали бюллетени, проводили незаконную агитацию и подкупали избирателей. "Сегодня" выясняли, как суды наказали тех, кто подкупал избирателей и совершал прочие нарушения на выборах.

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Тег расследование, подкуп, избиратели, подкуп избирателей, Выборы президента Украины 2019

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