В Киевской области поймали дерзкую банду разбойников: фото

В Киевской области поймали банду разбойников, которые 21 августа совершили нападение на семью предпринимателей в селе Воропаевка Иванковского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Злоумышленники в масках проникли в дом потерпевших с оружием. Супругов связали, угрожали утюгом, а затем прострелили ногу владельцу дома. Нападавшие отобрали драгоценности, деньги и завладели автомобилем", - напомнили в полиции обстоятельства нападения.

Позднее оперативники установили личности подозреваемых в нападении и задержали их. При обысках в местах проживания задержанных и их авто были изъяты четыре предмета, похожие на гранаты, оружие, патроны, а также средства связи, которыми они пользовались во время нападений.

"Указанные лица проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и других регионов Украины. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (Разбой), ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), по ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", – резюмировали в полиции.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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