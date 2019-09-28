В Киевской области поймали тренера, который четыре года разыскивался за растление детей

Фото: Добрев

В Киевской области оперативники задержали тренера, который на протяжении почти четырех лет скрывался от органов суда за растление несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

Согласно данным правоохранителей, в декабре 2015 года в Киеве было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины в отношении тренера по мини-футболу.

"Зоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В ходе досудебного расследования была собрана доказательная база и передана в суд, но мужчина, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.

"В течение последних нескольких лет злоумышленник проживал под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания. Во время оперативных мероприятий правоохранители задержали мужчину на территории Киевской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога", – уточнили в полиции, добавив, что сумма залога составляет 150 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в столице задержали 43-летнего безработного муж­­чину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних в медучреждениях. По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, злоумышленник, который оголял в присутствии детей половые органы, был замечен в детской поликлинике на Выгуровском бульваре.

Ранее в Киевской области киберполиция разоблачила мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей – пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Видео продавалось на закрытых тематических форумах.

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