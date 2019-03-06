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Под Днепром пылает завод: огонь охватил 300 "квадратов" предприятия

Сегодня, 11:41

Над ликвидацией пожара работают 55 спасателей

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
Под Днепром пылает завод: огонь охватил 300 "квадратов" предприятия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f93/27b/5c7f9327b2c7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f93/27b/5c7f9327b2c7c.jpg Днепр Над ликвидацией пожара работают 55 спасателей

В поселке Каменка Днепровского района на заводе пластиковых изделий вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила 300 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, пламя на заводе вспыхнуло сегодня около 9:20: по предварительным данным, горит металлический ангар. Работники предприятия сначала сами пытались тушить огонь, однако сделать это оказалось не так просто. На месте продолжают работать 55 спасателей и 10 пожарно-спасательных машин. Информации о пострадавших пока нет.

"В помещениях оборудование, пластиковое сырье и готовая пластиковая продукция. Сложная горючая нагрузка. Безводный район. Организована подача воды с речки. Объявлен четвертый номер вызова", – отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре вспыхнул масштабный пожар в столярном цехе – огонь уничтожил 300 "квадратов" предприятия.

Также мы сообщали, что в Днепре в кафе разгорелся пожар, пострадали две женщины.

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Тег пожар, завод, Днепр, спасатели, ГСЧС, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

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