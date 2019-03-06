Под Днепром пылает завод: огонь охватил 300 "квадратов" предприятия
Над ликвидацией пожара работают 55 спасателей
В поселке Каменка Днепровского района на заводе пластиковых изделий вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила 300 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Как стало известно, пламя на заводе вспыхнуло сегодня около 9:20: по предварительным данным, горит металлический ангар. Работники предприятия сначала сами пытались тушить огонь, однако сделать это оказалось не так просто. На месте продолжают работать 55 спасателей и 10 пожарно-спасательных машин. Информации о пострадавших пока нет.
"В помещениях оборудование, пластиковое сырье и готовая пластиковая продукция. Сложная горючая нагрузка. Безводный район. Организована подача воды с речки. Объявлен четвертый номер вызова", – отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, недавно в Днепре вспыхнул масштабный пожар в столярном цехе – огонь уничтожил 300 "квадратов" предприятия.
Также мы сообщали, что в Днепре в кафе разгорелся пожар, пострадали две женщины.
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