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В Киевской области произошел серьезный пожар: сгорели пять машин и тонны соломы (фото, видео)

30 июля, 11:21

Наталья Руда Наталья Руда

Пожарным удалось спасти два жилых дома и несколько машин

В селе Шамраевка в Киевской области произошел серьезный пожар на территории частного дома, сгорели две тонны соломы и пять машин.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"Прибыв на место вызова спасатели установили, что горит две тонны соломы, два УАЗа, трактор, "Москвич", "ИФА" мультикар", - говорится в сообщении.

Пожарные спасли от огня два жилых дома, хозяйственную постройку, два ЗИЛа, "Москвич", ГАЗ, УАЗ и рефрижератор.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что на минувшей неделе произошел жуткий пожар на Троещине. Там загорелась квартира в жилом домена улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид. Она вышла на балкон, однако спасти ее не смогли.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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машины киевская область пожар

Источник: Сегодня

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