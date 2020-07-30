В Киевской области произошел серьезный пожар: сгорели пять машин и тонны соломы (фото, видео)

В селе Шамраевка в Киевской области произошел серьезный пожар на территории частного дома, сгорели две тонны соломы и пять машин.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.
"Прибыв на место вызова спасатели установили, что горит две тонны соломы, два УАЗа, трактор, "Москвич", "ИФА" мультикар", - говорится в сообщении.
Пожарные спасли от огня два жилых дома, хозяйственную постройку, два ЗИЛа, "Москвич", ГАЗ, УАЗ и рефрижератор.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что на минувшей неделе произошел жуткий пожар на Троещине. Там загорелась квартира в жилом домена улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид. Она вышла на балкон, однако спасти ее не смогли.
Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.
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