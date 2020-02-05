В Киевской области произошел взрыв: пострадал военный

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области 21-летний военный получил травму руки в результате взрыва, который произошел, когда он разбирал гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Полиция не уточняет название населенного пункта, в котором произошло ЧП.

"Накануне 21-летний военнослужащий получил травму руки. Врачей пострадавший заверил, что телесное повреждение получил от петарды, однако следователи полиции выяснили истинную причину. Установлено, что молодой человек, находясь в отпуске, вместе с отчимом распивал спиртные напитки. Старший мужчина показал, что у него есть граната. Военнослужащий взял начал ее разбирать, указав, что разбирается в этом. Однако, при сборке гранаты он допустил ошибку и произошел взрыв, который и привел к травме", – говорится в сообщении.

В доме полицейские нашли остатки запала и патроны к ружью 16 калибра, которые изъяли в качестве вещественных доказательств. Парня задержали. Ему объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения – домашний арест.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области в салоне автомобиля, который двигался по автодороге Киев – Переяслав-Хмельницкий на большой скорости, взорвалась граната, водитель погиб.

Также на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина) произошел взрыв, погибли два человека.

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