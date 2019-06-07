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В Киевской области произошел взрыв: серьезно пострадал трехлетний мальчик

7 июня, 14:28

Ребенок получил 40% ожогов тела

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В селе Кожанка в Фастовском районе в салоне легкового автомобиля, в котором находились трехлетний мальчик и его отец, взорвался газовый баллон. В результате взрыва ребенок получил 40% ожогов тела, он в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Газовый баллон емкостью 30 литров мужчина привез по месту жительства в собственном автомобиле для бытовых нужд. Когда припарковал авто, произошел взрыв. Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали 40% ожогов тела", – говорится в сообщении. 

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Водитель получил ожоги рук.

На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа Фастовского отдела полиции, работники ювенальной превенции.

Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, опрашиваются свидетели.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о еще одном ЧП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Так, в Василькове на территории одного из ЖК маленький мальчик упал в канализационный люк.

Напомним, что в минувшем месяце произошел взрыв в селе Вольное Макаровского района, в результате которого погибли два человека.


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Тег взрыв, ребенок, фастов, киевская область, газовый баллон

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