В Киевской области произошел взрыв: серьезно пострадал трехлетний мальчик
Ребенок получил 40% ожогов тела
В селе Кожанка в Фастовском районе в салоне легкового автомобиля, в котором находились трехлетний мальчик и его отец, взорвался газовый баллон. В результате взрыва ребенок получил 40% ожогов тела, он в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.
"Газовый баллон емкостью 30 литров мужчина привез по месту жительства в собственном автомобиле для бытовых нужд. Когда припарковал авто, произошел взрыв. Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали 40% ожогов тела", – говорится в сообщении.
Водитель получил ожоги рук.
На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа Фастовского отдела полиции, работники ювенальной превенции.
Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, опрашиваются свидетели.
Ранее новости "Сегодня" сообщали о еще одном ЧП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Так, в Василькове на территории одного из ЖК маленький мальчик упал в канализационный люк.
Напомним, что в минувшем месяце произошел взрыв в селе Вольное Макаровского района, в результате которого погибли два человека.
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