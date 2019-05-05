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Под Киевом в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший и раненые

5 мая, 13:02

Трагедия случилась при попытке сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат

Спустя неделю после взрыва гранаты в квартире в спальном районе Киева, в результате взрыва самодельной бомбы из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат в Киевской области один молодой мужчина погиб и еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в Отделе коммуникации областной полиции, инцидент случился в одном из частных домов села Вольное Макаровского района. В результате взрыва у здания были повреждены двери и окна.

"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 граммов тротила", – заявили правоохранители.

Отмечается, что погибшему было 26 лет, а потерпевшим – 21, 27 и 38 лет.

Прибывшие на место случившегося полицейские обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 гр, а также 4 запала к гранатам.

Напомним, что в конце апреля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в автомобиль таксиста. В результате случившегося потерпевший лишился ног.


Мы также писали об инциденте в Полтавской области, в ходе которого работник изолятора временного содержания полиции бросил гранату в пенсионерку.

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Тег взрыв, взрывчатка, киевская область, тротил

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