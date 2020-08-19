В Киевской области произошло серьезное ДТП: среди пострадавших 11-летний мальчик (фото)

На Житомирской трассе в Киевской области произошло ДТП, в котором пострадали 41-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

По данным копов, на трассе Киев – Чоп в Макаровском районе на выезде из села в направлении столицы столкнулись Mazda Premacy и ВАЗ 21101.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели два автомобиля: Mazda Premacy и ВАЗ 21101, которые находились на обочине в изувеченном состоянии. Вследствие ДТП 41-летний водитель и 11-летний пассажир автомобиля ВАЗ 21101 получили травмы и были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Причины аварии будут выяснять следователи.

Ранее сообщалось, что на Парковой дороге в центре Киева Porsche выехал на встречную полосу и врезался в Renault, едва не задев еще два автомобиля. В результате ДТП пострадали оба водителя легковушек.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться