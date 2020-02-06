В Киевской области пропал 14-летний подросток

Мальчик ушел из дома в селе Большая Снетинка в Фастовском районе

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Полиция Киевской области разыскивает 14-летнего подростка Дмитрия Бойченко, который 5 февраля в 17:00 ушел из дома по улице Медовой в селе Большая Снетинка и не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид мальчику 14-15 лет, рост 165 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые волосы и серые глаза. Был одет в серую шапку, синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. При себе у него был рюкзак голубого цвета.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti Реклама

При получении любой информации о возможном месте нахождения мальчика полиция просит сообщать по телефону 102.

Новости "Сегодня" сообщали о розыске 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дому в Киеве и не вернулся.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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