В Киевской области пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать магазин
После задержания дебошир заявил полицейским, что его сосед незаконно хранит оружие
В пгт Барышевка мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил на прилавок гранату и угрожал присутствующим в помещении людям ее взорвать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.
После инцидента мужчина забрал гранату и ушел из магазина. Полицейские задержали 49-летнего дебошира по месту жительства в Барышевке.
"При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у него корпус гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны и запал к ней. Он признался полицейским, что нашел боеприпас металлоискателем и хранил как военный сувенир", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
При этом мужчина признался, что его 61-летний сосед незаконно хранит оружие и боеприпасы. В доме соседа также прошли обыски.
"В хозяйственном помещении обнаружены и изъяты различные детали и боеприпасы от оружия времен Второй мировой войны: части винтовки Мосина, пистолет "КІ", 45-мм гильза от пушки, 47 патронов различного калибра", - уточнили в полиции.
Как пояснил хозяин, такой боевой архив год назад дал на хранение ему его знакомый. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погиб мужчина и пострадала его сожительница.
Также мы писали, что в Харькове избрали меру пресечения мужчине, которого подозревают в подрыве автомобиля. Суд отправил задержанного в следственный изолятор до 26 июня.
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