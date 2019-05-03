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В Киевской области пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать магазин

3 мая, 12:56

После задержания дебошир заявил полицейским, что его сосед незаконно хранит оружие

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В пгт Барышевка мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил на прилавок гранату и угрожал присутствующим в помещении людям ее взорвать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

После инцидента мужчина забрал гранату и ушел из магазина. Полицейские задержали 49-летнего дебошира по месту жительства в Барышевке.

"При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у него корпус гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны и запал к ней. Он признался полицейским, что нашел боеприпас металлоискателем и хранил как военный сувенир", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

При этом мужчина признался, что его 61-летний сосед незаконно хранит оружие и боеприпасы. В доме соседа также прошли обыски.

"В хозяйственном помещении обнаружены и изъяты различные детали и боеприпасы от оружия времен Второй мировой войны: части винтовки Мосина, пистолет "КІ", 45-мм гильза от пушки, 47 патронов различного калибра", - уточнили в полиции. 

Как пояснил хозяин, такой боевой архив год назад дал на хранение ему его знакомый. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погиб мужчина и пострадала его сожительница.

Также мы писали, что в Харькове избрали меру пресечения мужчине, которого подозревают в подрыве автомобиля. Суд отправил задержанного в следственный изолятор до 26 июня.


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Тег оружие, граната, пистолет, боеприпас, Барышевка

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