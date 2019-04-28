В Киеве мужчина угрожал сожительнице гранатой и подорвался

От полученных травм дебошир скончался на месте

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погиб мужчина и пострадала его сожительница. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 27 апреля, около 23:15 в многоэтажке на улице Вишняковской, 9. По словам правоохранителей, в квартире произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала жилплощадь. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. Во время скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине, но боеприпас взорвался в его руке. От полученных в результате взрыва травм мужчина скончался на месте, его сожительницу госпитализировали в больницу. На момент трагедии детей женщины не было дома.















По словам брата женщины, он был мало знаком с ее гражданским мужем, однако в разговорах тот часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической лечебницы. Откуда у сожителя сестры оказалась граната мужчина не знает.

Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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