В Киевской области пьяный водитель микроавтобуса сбил 13-летнюю девочку (фото)

Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии

В селе Ковалевка Васильковского района 33-летний мужчина за рулем микроавтобуса, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил на обочине 13-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девушка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала. Полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения – алкотестер зафиксировал 2,7 промилле (такое содержание алкоголя считается сильным опьянением. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также в полиции сообщили, что 24 июня в Згуровке водитель ВАЗ-2106 сбил пятилетнего мальчика, когда тот перебегал дорогу по "зебре". Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с переломом ноги.

Ранее под Киевом нетрезвый мужчина сбил 11-летнего ребенка.

Также во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром.

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