Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове пьяный водитель въехал в магазин

8 мая, 15:05

Сергей Пономаренко

Помещение было закрыто, поэтому обошлось без пострадавших

Во Львове, где недавно произошел взрыв в многоэтажке,пьяный водитель устроил настоящий погром. Он въехал в чужую машину, врезался в мусорные контейнеры, затем сбил ограждение и протаранил магазин – с тыльной стороны здания. Магазин был закрыт, поэтому обошлось без пострадавших. Теперь водитель будет отвечать и за последствия аварии, и за вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как во Львове машина на огромной скорости врезалась в столб. Столкновение было настолько мощным, что автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, двое пассажиров и водитель вылетели из машины. В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ДТП случилось в микрорайоне Рясное-1.

"Водитель автомобиля Audi-А6 не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередач", – сообщили в полиции.

Реклама

Также мы писали о том, как во Львове женщину переехали две иномарки.От полученных травм 65-летняя работница одного из львовских коммунальных предприятий скончалась на месте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Львов машина автомобили пьяное вождение

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 8 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 8 мая и все подробности из регионовУкраина
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)Запад
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркетаЗапад
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
В Черновцах больную COVID-19 девочку сняли с ИВЛ: ребенок идет на поправку
В Черновцах больную COVID-19 девочку сняли с ИВЛ: ребенок идет на поправкуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...