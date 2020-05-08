Во Львове пьяный водитель въехал в магазин

Во Львове, где недавно произошел взрыв в многоэтажке,пьяный водитель устроил настоящий погром. Он въехал в чужую машину, врезался в мусорные контейнеры, затем сбил ограждение и протаранил магазин – с тыльной стороны здания. Магазин был закрыт, поэтому обошлось без пострадавших. Теперь водитель будет отвечать и за последствия аварии, и за вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как во Львове машина на огромной скорости врезалась в столб. Столкновение было настолько мощным, что автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, двое пассажиров и водитель вылетели из машины. В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ДТП случилось в микрорайоне Рясное-1.

"Водитель автомобиля Audi-А6 не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередач", – сообщили в полиции.

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Также мы писали о том, как во Львове женщину переехали две иномарки.От полученных травм 65-летняя работница одного из львовских коммунальных предприятий скончалась на месте.

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