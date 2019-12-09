Под Киевом пьяный водитель сбил ребенка и пытался скрыться

Мужчина задержан и будет доставлен на освидетельствование

/ Фото: Полтавщина

В понедельник, 9 декабря, около 19 часов в полицию поступило сообщение об автопроисшествии с наездом на 11-ти летнего ребенка в с. Новые Петровцы, Вышгородского района.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Полиции Киевской области.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия, неподалеку они заметили автобус со следами ДТП. Водитель сообщил, что в его автомобиль въехал на скорости легковушка Renault и скрылась в неизвестном направлении.

При обследовании территории на одной из улиц города, полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль с повреждением передней части и лобового стекла.

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Однако требование остановиться водитель проигнорировал. Усилиями правоохранителей авто принудительно остановили.

За рулем находился 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он задержан и будет доставлен на освидетельствование.

Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства для дачи правовой квалификации.

Пострадавшему мальчику медики оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в селе Зазимье Броварского района утром 9 декабря произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла женщина-водитель Hyundai.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Кроме того, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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