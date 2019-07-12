В Киевской области раскрыли хищение более 3,5 млн гривен на ремонте дорог

К коррупционной схеме оказались причастны должностные лица сельских советов

Фото: ГУ СБУ в Киеве и области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения денег государственного бюджета при проведении ремонта автомобильных дорог на территории Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица некоторых сельских советов вносили в финансово-хозяйственную документацию ложные сведения об объемах и стоимости проведенных работ по ремонту автодорог. Присвоенные через сделку деньги злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций", – говорится в сообщении.

После проверки выполненных подрядчиками работ, в том числе строительно-технической и экономической экспертизы, были подтверждены убытки государства на общую сумму более трех с половиной миллионов гривен.

По местам работы и жительства фигурантов были проведены обыски, в ходе которых обнаружили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУ СБУ в Киеве и области

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц сельских советов, причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области и военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона разоблачили во взяточничестве мэра одного из городов региона.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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