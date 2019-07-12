В Киевской области раскрыли хищение более 3,5 млн гривен на ремонте дорог
К коррупционной схеме оказались причастны должностные лица сельских советов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения денег государственного бюджета при проведении ремонта автомобильных дорог на территории Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
"Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица некоторых сельских советов вносили в финансово-хозяйственную документацию ложные сведения об объемах и стоимости проведенных работ по ремонту автодорог. Присвоенные через сделку деньги злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций", – говорится в сообщении.
После проверки выполненных подрядчиками работ, в том числе строительно-технической и экономической экспертизы, были подтверждены убытки государства на общую сумму более трех с половиной миллионов гривен.
По местам работы и жительства фигурантов были проведены обыски, в ходе которых обнаружили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц сельских советов, причастных к незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области и военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона разоблачили во взяточничестве мэра одного из городов региона.
Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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