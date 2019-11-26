В Киевской области расследуют гибель солдата, который выпал из поезда, следующего на Донбасс

Военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады нашли в тяжелом состоянии на железнодорожном полотне, через несколько дней он умер

/ Фото: Pixabay

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона расследует гибель старшего солдата, который выпал из поезда, следующего в зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Сообщается, что ЧП произошло с военнослужащим 1987 года рождения 10-й горно-штурмовой бригады.

"Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", - говорится в сообщении.

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Медики доставили его в Белоцерковский военный госпиталь в тяжелом состоянии: у него была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре Вооруженных сил в Киеве.

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