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В Киевской области расследуют гибель солдата, который выпал из поезда, следующего на Донбасс

26 ноября, 15:55

Военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады нашли в тяжелом состоянии на железнодорожном полотне, через несколько дней он умер

/ Фото: Pixabay

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона расследует гибель старшего солдата, который выпал из поезда, следующего в зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Сообщается, что ЧП произошло с военнослужащим 1987 года рождения 10-й горно-штурмовой бригады.

"Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", - говорится в сообщении.

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Медики доставили его в Белоцерковский военный госпиталь в тяжелом состоянии: у него была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре Вооруженных сил в Киеве.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время перевозки приговоренный к пожизненному заключению мужчина в поезде Мариуполь – Львов попытался сбежать и напал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Ранее в Сумской области 14-летний школьник выпал из поезда Лисичанск – Киев, когда вместе с группой ехал на экскурсию в Киев.

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гибель солдат киевская область

Источник: Сегодня

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