В Киевской области разбойники ворвались в дом и отобрали у мужчины более 37 тыс. долларов

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

На территории села Кагарлицкого района в Киевской области произошло разбойное нападение. Так, злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Около двух часов ночи на спецлинию "102" поступило сообщение о разбойном нападении от 48-летнего жителя одного из сел Кагарлицкого района Киевской области. Мужчина рассказал, что в его дом проникли четверо неизвестных лиц, избили его, затем связали сына и, угрожая применением оружия, забрали наличные средства – 37 тысяч долларов США и 40 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Было начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Через несколько часов близ трассы Кременец – Ржищев, проходящей недалеко от населенного пункта, где было совершено преступление, был найден автомобиль Opel Astra, на котором передвигались нападавшие.

Спустя еще несколько часов личности злоумышленников и место их пребывания было установлено, после чего их задержали.

"Преступная группа с признаками организованности действовала в составе шести уроженцев Республики Азербайджан в возрасте от 21 до 32 лет, под руководством своего 35-летнего земляка, а ныне – жителя Кагарлицкого района Киевской области. Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы. Фигуранты – исполнители преступления – прибыли в Украину в течение июня-сентября 2019 года", – уточнили в полиции.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

При обысках у фигурантов дела изъяли вещи потерпевших и их украденные деньги. Задержанных отправили в СИЗО, им грозит срок от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в селе Погребы произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Так, неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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