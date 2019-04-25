В Киевской области разоблачили в коррупции чиновника Госслужбы по вопросам труда

Чиновник запугал директора ООО, на котором проводилась проверка

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Борисполе разоблачили в коррупции сотрудника Государственной службы Украины по вопросам труда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Установлено, что 38-летний житель Борисполя, находясь на государственной руководящей должности, назначил проверку соблюдения законности в деятельности одного из обществ города Обухов. При проведении такой проверки инспекторами труда была истребована разная документация. Однако проверяющие медлили с актом результатов проверки", - говорится в сообщении.

При этом чиновник запугал директора ООО, что в акте будут указаны недостатки работы общества.

"Преступное предложение заключалось в правомерном приобретении мобильных телефонов по стоимости, которая была значительно занижена. Только после этого проверяющие предоставили акт инспекционного посещения без выявленных недостатков", – уточнили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Так, были приобретены четыре мобильных телефона на общую сумму 10 тысяч гривен, когда только одна единица такого гаджета стоила вчетверо больше.

Также были приобретены планшеты за 16 тысяч гривен, реальная стоимость которых составляла 56 тысяч гривен.

Фото: kv.npu.gov.ua

По месту жительства служащего работники полиции изъяли вещественные доказательства – приобретенные по заниженным ценам мобильные телефоны и планшеты, различную документацию. Полицейские также задержали посредника, им оказался 23-летний киевлянин.

Госслужащему объявлено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела Ирпенского управления ГУ ГФС в Киевской области во время получения взятки от предпринимателя.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:

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