В Киевской области разыскивают женщину, срывавшую с детей золотые украшения

Полиция Киевской области разыскивает женщину, которая на игровых площадках срывала с малолетних детей ювелирные изделия.
Так, злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Белой Церкви.
"На днях полицейские установили личность местной жительницы, которая занималась кражами или втираясь в доверие выманивала у доверчивых детей золотые украшения", - говорится в сообщении.
Открыты уголовные производства по ч.1 ст.185 (кража) и ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Жителей региона попросили обращаться в полицию в случае наличия какой-либо информации о преступнице.
Напомним, что ранее в Киеве мужчина во время обыска его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10-го этажа. Мужчина скончался от полученных при падении травм.
Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи просто среди бела дня. Так, житель столицы стал свидетелем уличной кражи, когда три девушки окружили в толпе мужчину и пытались вытащить вещи из его сумки. Никто даже не попытался остановить злоумышленниц.
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