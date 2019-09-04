Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

В Киевской области разыскивают женщину, срывавшую с детей золотые украшения

4 сентября, 13:56

Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Белой Церкви

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Полиция Киевской области разыскивает женщину, которая на игровых площадках срывала с малолетних детей ювелирные изделия.

Так, злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Белой Церкви.

"На днях полицейские установили личность местной жительницы, которая занималась кражами или втираясь в доверие выманивала у доверчивых детей золотые украшения", - говорится в сообщении.

Реклама

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.185 (кража) и ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В тренде
В Минске пройдут переговоры контактной группы по Донбассу

Жителей региона попросили обращаться в полицию в случае наличия какой-либо информации о преступнице.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина во время обыска его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10-го этажа. Мужчина скончался от полученных при падении травм.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи просто среди бела дня. Так, житель столицы стал свидетелем уличной кражи, когда три девушки окружили в толпе мужчину и пытались вытащить вещи из его сумки. Никто даже не попытался остановить злоумышленниц.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

воровство розыск киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)
В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)Происшествия
В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧП
В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧППроисшествия
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиля
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиляПроисшествия
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в Киеве
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в КиевеПроисшествия
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горломПроисшествия
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видео
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...