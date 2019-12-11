В Киевской области с трудом спасли раненного лебедя, перевернувшего лодку (фото)

Из клюва и шеи птицы торчали крючки от рыболовной блесны, лебедь не мог есть и пить

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

В Обуховском районе в кооперативе Стугна в ночь на 11 декабря специалисты Команды спасения животных провели беспрецедентную операцию по отлову раненного лебедя, в клюве и шее которого торчали крючки от рыболовной блесны.

"Голова его была притянута леской к шее, что не давало ему есть и пить. Однако это не мешало ему летать. При попытке отлова днем 9 декабря лебедь улетел на другое озеро, поэтому ловить его решили ночью. Спасательная операция была очень рискованной, т. к. план мог не сработать, дезориентированный лебедь мог подняться высоко и не найти водоем, а упасть на землю", – говорится в сообщении.

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При этом ждать, пока лебедь ослабнет, тоже было опасно, так как полученные травмы и голодание могли привести к его скорой гибели.

"При первой попытке отлова лебедь перевернул лодку и сбросил человека в воду (он был в спасжилете и сразу же продолжил работу). Со второго раза, ослепив лебедя фонарями с трех сторон, его вынудили совершить посадку на воду в непосредственной близости от лодки, после чего его накрыли сачком и лодку со спасателем и лебедем отбуксировали на берег. Крючки из шеи лебедя извлечены. Верхний крючок пробил насквозь нижнюю часть клюва, а нижний застрял в шее. Рана очень опасная, много мертвых тканей", – уточнили спасатели.

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