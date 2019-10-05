Во Львове провели операцию по спасению котенка: видео

Львовские спасатели провели целую спецоперацию по спасению котенка. Они вытащили животное из канализации, в которую тот упал. Бригаду ГСЧС вызвали прохожие, услышав мяуканье из дождеприемника. Но когда один из спасателей спустился в канализацию, напуганный кот начал убегать по трубам. Тогда было решено наполнить трубу водой, с помощью пожарного рукава. Котенка сразу выбросило наружу.
Среди очевидцев операции по спасению сразу же нашлись желающие приютить животное. Это – компания молодых людей, которые и вызвали спасателей.
И это не первая спецоперация по спасению животных. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку. Пса из коллектора вытаскивали пятеро спасателей, которым пришлось ломом разбить боковую стенку.
Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.
А в Херсонской области спасли упавшую в канал косулю. Напуганное животное пыталось самостоятельно выбраться, но безуспешно.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк