Во Львове провели операцию по спасению котенка: видео

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Львовские спасатели провели целую спецоперацию по спасению котенка. Они вытащили животное из канализации, в которую тот упал. Бригаду ГСЧС вызвали прохожие, услышав мяуканье из дождеприемника. Но когда один из спасателей спустился в канализацию, напуганный кот начал убегать по трубам. Тогда было решено наполнить трубу водой, с помощью пожарного рукава. Котенка сразу выбросило наружу.

Среди очевидцев операции по спасению сразу же нашлись желающие приютить животное. Это – компания молодых людей, которые и вызвали спасателей.

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И это не первая спецоперация по спасению животных. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку. Пса из коллектора вытаскивали пятеро спасателей, которым пришлось ломом разбить боковую стенку.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

А в Херсонской области спасли упавшую в канал косулю. Напуганное животное пыталось самостоятельно выбраться, но безуспешно.

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