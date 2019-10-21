Трехчасовая спасательная операция: в Австралии снимали пса с отвесного утеса (видео)

В австралийском городке Беллс-Бич провели три часовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты – спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем, вместе с четвероногим путешественником, медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения, друзья воссоединились.

"Думаю, собака обрадовалась появлению нашей бригады и тому, что его сняли. Он был счастлив – вилял хвостом. Теперь ему нужно хорошая порция корма и немного погреться" – рассказывает Марк Сникинсон, глава пожарного отделения.

Реклама

Не только австралийские спасатели проводят спецоперации по спасению братьев наших меньших. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Львовские спасатели вытащили животное из канализации, в которую тот упал. Бригаду ГСЧС вызвали прохожие, услышав мяуканье из дождеприемника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама