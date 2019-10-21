Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

Трехчасовая спасательная операция: в Австралии снимали пса с отвесного утеса (видео)

21 октября, 18:42

Пожарные снимали пса с пятнадцатиметровой высоты

В австралийском городке Беллс-Бич провели три часовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты – спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем, вместе с четвероногим путешественником, медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения, друзья воссоединились.

"Думаю, собака обрадовалась появлению нашей бригады и тому, что его сняли. Он был счастлив – вилял хвостом. Теперь ему нужно хорошая порция корма и немного погреться" – рассказывает Марк Сникинсон, глава пожарного отделения.

Реклама

Не только австралийские спасатели проводят спецоперации по спасению братьев наших меньших. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Львовские спасатели вытащили животное из канализации, в которую тот упал. Бригаду ГСЧС вызвали прохожие, услышав мяуканье из дождеприемника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Австралия собака спасатели спецоперация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофагиFun
Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото
Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фотоFun
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...