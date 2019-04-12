В Киевской области спасли мужчину, который застрял на дереве
Мужчина травмировался, когда обрезал деревья
В пгт. Бородянка в Киевской области спасатели сняли с дерева травмированного мужчину, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
"11 апреля в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение от местных жителей о необходимости оказания помощи гражданину, который находился на дереве. На место происшествия были направлены спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт. Бородянка. Прибыв, пожарные установили, что данный гражданин, проводив хозяйственные работы по обрезке деревьев, травмировал плечевой сустав и самостоятельно уже не мог слезть с дерева", – говорится в сообщении.
С помощью лестницы спасатели осторожно спустили пострадавшего на землю.
Напомним, ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней. Тонкой проволокой была перетянута правая задняя лапа лисы. Прибывшие на место спасатели отвезли ее в ветеринарную клинику, где была оказана первая медицинская помощь, удалена полностью отмершая лапа, назначен курс лечения и уколота вакцина от бешенства.
Также мы писали, что в селе Белогородка Киево-Святошинского района при пожаре на сухостое спасли ежика.
Отметим, что спасатели неоднократно предупреждали киевлян и жителей региона о повышенно пожарной опасности.
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