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В Киевской области спасли мужчину, который застрял на дереве

Сегодня, 11:30

Мужчина травмировался, когда обрезал деревья

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В пгт. Бородянка в Киевской области спасатели сняли с дерева травмированного мужчину, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"11 апреля в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение от местных жителей о необходимости оказания помощи гражданину, который находился на дереве. На место происшествия были направлены спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт. Бородянка. Прибыв, пожарные установили, что данный гражданин, проводив хозяйственные работы по обрезке деревьев, травмировал плечевой сустав и самостоятельно уже не мог слезть с дерева", – говорится в сообщении.

С помощью лестницы спасатели осторожно спустили пострадавшего на землю.

Напомним, ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней. Тонкой проволокой была перетянута правая задняя лапа лисы. Прибывшие на место спасатели отвезли ее в ветеринарную клинику, где была оказана первая медицинская помощь, удалена полностью отмершая лапа, назначен курс лечения и уколота вакцина от бешенства.

Также мы писали, что в селе Белогородка Киево-Святошинского района при пожаре на сухостое спасли ежика.

Отметим, что спасатели неоднократно предупреждали киевлян и жителей региона о повышенно пожарной опасности.


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Тег спасли, киевская область, ГСЧС

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