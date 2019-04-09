Пожары на сухостое в Киевской области: из горящей травы спасли ежика

Сухая трава накануне горела в Белогородке

Фото: ГСЧС

Пожары на сухостое в Киевской области: из горящей травы спасли ежика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5a/d02/5cac5ad02f491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5a/d02/5cac5ad02f491.jpg 2019-04-09T11:48:05+03:00 Происшествия Сухая трава накануне горела в Белогородке

В селе Белогородка Киево-Святошинского района при пожаре на сухостое спасли ежика, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Накануне в 15:50 спасатели получили сообщение о пожаре на травяном настиле в Белогородке. По прибытию к месту вызова было установлено, что площадь пожара составляет 0,5 га.

"Пожар был локализован в 16:45 и полностью ликвидирован в 17:55. Во время тушения травы спасателями был спасен ежик", - отмечается в сообщении.

Всего за минувшие сутки пожарные 18 раз привлекались к ликвидации возгораний травяного настила, мусора и камыша на общей площади около 9 га.















Напомним, ранее при масштабном пожаре близ Бородянки был спасен маленький зайчик.

Отметим, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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