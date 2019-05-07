В Киевской области столкнулись микроавтобус и две легковушки: есть пострадавшие
Водителя Fiat из салона деблокировали спасатели
В Киевской области на трассе Киев-Ковель-Ягодин столкнулись микроавтобус и две легковушки. В ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Об аварии спасателям сообщили 6 мая в 18:56. ДТП произошло вблизи села Пилиповичи Бородянского района. Там столкнулись легковушки Fiat Doblo, KIA RIO и микроавтобус Fort Transit.
Пострадавшего водителя Fiat спасатели с помощью гидравлического и шанцевого инструмента деблокировали из салона и передали медикам "скорой". Также госпитализировали и водителя микроавтобуса.
"В ходе выполнения аварийно-спасательных работ спасателями был отбуксирован микроавтобус для безопасного проезда других автомобилей", – отметили в ГСЧС.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области депутат Яготинского городского совета, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, врезался в мотоцикл. В ДТП погибли два человека.
Кроме того, сообщалось, что за первых три месяца 2019 года на территории нашей страны произошло 34 тысячи 605 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или получили ранения более шести тысяч человек.
Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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