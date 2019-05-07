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В Киевской области депутат устроил пьяное ДТП: двое погибших

7 мая, 10:59

Водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Jawa

В Киевской области депутат Яготинского городского совета в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, погибли два человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, ДТП произошло на отрезке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка. Водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Jawa.

В результате водитель и пассажир мотоцикла, жители Сотниковки, погибли на месте. Тела мужчин в возрасте 32 и 57 лет направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

За рулем Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат городского совета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Установлено, что на момент ДТП содержание алкоголя в крови водителя составляло 2 промилле.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Фастове Киевской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Также мы сообщали о смертельном ДТП под Киевом, где внедорожник протаранил фуру. 

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Тег ДТП, смерть, депутат, мотоцикл, яготин

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Источник:

УНИАН

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