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В Киевской области у бывшего военного нашли арсенал боеприпасов и коноплю

21 июля, 11:53

Полиция провела обыски в селе Лубянка

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Киевской области полиция задержала участника боевых действий на Донбассе за незаконное хранение боеприпасов и конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Боевую находку нашли оперативники Бородянского отделения полиции во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 34-летнего мужчины в селе Лубянка. В гаражном помещении работники полиции обнаружили и изъяли четыре гранаты Ф-1, три запала к ним, 25 патронов калибра 7,62, оснащенный РПГ", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Также во дворе нашли большое количество кустов выращенной конопли.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Как пояснил правоохранителям мужчина, боеприпасы он привез из Донбасса, где проходил службу несколько лет назад. А зелье выращивал для собственного потребления.

Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в селе Слобода 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал гранатой своей несовершеннолетней дочери. Известно, что мужчина в свое время принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".


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Тег боеприпас

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Источник:

Сегодня

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