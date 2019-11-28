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В Киевской области у вора нашли опасную взрывчатку, одну из самых мощных в мире

28 ноября, 11:48

В ходе обысков у 29-летнего жителя Володарки нашли гексоген

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В поселке городского типа Володарка Киевской области в ходе обыска у подозреваемого в краже правоохранители нашли гексоген. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"В сентябре этого года неизвестный из подсобного помещения одного из жителей пгт. Володарка похитил электроинструменты. Оперативники Володарского отделения полиции установили, что к совершению преступления причастен 29-летний местный житель", – говорится в сообщении.

Во время обысков у злоумышленника нашли вещество светло-коричневого цвета и отправили его на экспертизу, которая показала, что это – мощная взрывчатка гексоген. Это взрывчатое вещество принадлежит к группе взрывчатых веществ повышенной мощности, имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Новости "Сегодня" писали, что правоохранители разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов в Киевской области.

Ранее сообщалось, что мужчина в Виннице заявил о бомбе в городском облэнерго – на ее поиски оперативники потратили несколько часов, но ничего подозрительного не нашли. А вот на след псевдоминера вышли быстро.

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обыск взрывчатка киевская область

Источник: Сегодня

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